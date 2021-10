ISP é o órgão é o responsável pelas estatísticas e análises criminais de todas as ocorrências que são registradas nas delegacias do estado - Divulgação

Publicado 27/10/2021 18:09 | Atualizado 27/10/2021 18:19

Casimiro de Abreu - O secretário de Ordem Pública e Defesa Civil, Wellington Lima, visitou essa semana o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP). O órgão é o responsável pelas estatísticas e análises criminais de todas as ocorrências que são registradas nas delegacias do estado.

Na ocasião, foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica entre o município e o ISP para o compartilhamento e o intercâmbio de informações criminais. Essas informações poderão ser acessadas, em tempo real pelos agentes, e serão utilizadas para nortear o planejamento das ações da Secretaria de Ordem Pública, em conjunto com outras forças de segurança.

“Esse convênio vai facilitar e aprimorar nossas ações. O acesso às estatísticas vai nos indicar os bairros e locais com maior índices de criminalidade, vamos ser mais precisos nas estratégias desenvolvidas”, disse Wellington Lima.