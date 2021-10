Em Casimiro de Abreu, o Dia D ocorre neste sábado, 23, uma semana após o lançamento da Campanha Nacional - Divulgação

Em Casimiro de Abreu, o Dia D ocorre neste sábado, 23, uma semana após o lançamento da Campanha NacionalDivulgação

Publicado 20/10/2021 21:26 | Atualizado 20/10/2021 22:28

Casimiro de Abreu - A prefeitura de Casimiro de Abreu convoca a presença dos pais, de filhos de até 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias), na Unidade Básica de Saúde (UBS) para atualizar a caderneta de vacinação. O objetivo da ação é atualizar a caderneta que apresente o esquema vacinal incompleto. Em Casimiro de Abreu, o Dia D ocorre neste sábado, 23, uma semana após o lançamento da Campanha Nacional.

“Optamos em fazer o Dia no próximo sábado, e não no dia 16, por causa dos feriados, já que esta semana foi muito curta e também para que pudéssemos desenvolver uma semana de informação e de sensibilização de toda a comunidade para que compareçam e atualizem a caderneta tanto da criança quanto do adolescente até 15 anos”, explicou a coordenadora de imunização, Magna Rosa.



As UBS oferecem vacinas que protegem contra cerca de 20 doenças, entre as quais hepatites, sarampo, rubéola, caxumba, sarampo, HPV, meningite, entre outras.

Mesmo em situações de perda do documento, a orientação é para que pais ou responsáveis levem as crianças a um dos postos de saúde.