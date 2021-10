Os projetos desenvolvidos pelo Instituto seguem padrões internacionais - Divulgação

Publicado 20/10/2021 20:06 | Atualizado 20/10/2021 20:16

Casimiro de Abreu - Com o objetivo de elaborar o projeto de sinalização turística no município de Casimiro de Abreu, uma equipe de especialistas, do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA/RJ), está realizando a primeira visita técnica na cidade, para mapear os principais pontos de turísticos.

O projeto consiste na elaboração de um conjunto de placas de identificação e ordenamento, que irão facilitar o acesso dos turistas aos principais atrativos da cidade.

Os eixos de entrada, saída e os limites com municípios vizinhos também serão sinalizados. Os projetos desenvolvidos pelo Instituto seguem padrões internacionais, possibilitando que a administração municipal busque recursos nos governos Federal e Estadual para implantação das placas e pórticos.

Para que o IEEA/RJ, autarquia vinculada a Secretaria de Infraestrutura e Obras – SEINFRA disponibilize os projetos, basta que o município interessado, encaminhe uma solicitação para o secretário Max Lemos.

A Secretária de Turismo de Casimiro de Abreu, Adriana Grillo, agradeceu a presença da equipe técnica do IEEA/RJ e lembrou da importância do projeto para fomentar ainda mais o setor turístico no município.

“Sabemos que o turismo de proximidade aumentou muito devido à pandemia e que muitas famílias estão saindo de casa para viajar de carro, por isso é importante termos esse tipo de identificação dos valores culturais, históricos, naturais e lazer nos principais pontos da cidade”, destacou.

A equipe do Instituto ficará na cidade até a próxima sexta-feira (22/10).