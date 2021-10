Publicado 18/10/2021 22:59

Casimiro de Abreu - Os veículos doados pela Receita Federal foram inseridos no funcionamento logístico dos serviços municipais, em Casimiro de Abreu. Nesta segunda-feira (18), o prefeito Ramon Gidalte fez a entrega simbólica de um automóvel Fiat Fiorino, destinado para a Secretaria de Administração, e de um veículo Renault Clio para a Secretaria de Trabalho e Renda.

Os automóveis passaram por uma minuciosa revisão mecânica e vistoria do Detran para a regularização da documentação.



"Os veículos são seminovos, tem poucos quilômetros rodados e dispensará uma compra que já estava em andamento", afirmou o prefeito Ramon Gidalte, ressaltando a importância das doações, uma vez que geram economia para o município.



De acordo com o secretário de Administração, Sullivan Berbet, o veículo será utilizado pelas Coordenadorias Geral de Almoxarifado e Patrimônio.



Já o secretário de Trabalho e Renda, Alberto Massad, festejou a conquista do veículo. "Trata-se do primeiro veículo oficial da secretaria. Vai facilitar a nossa equipe desenvolver um trabalho de campo, visitando as empresas em busca de vagas de emprego e trazer novos cursos profissionalizantes", disse.