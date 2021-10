O início do curso está previsto para novembro. Porém, é necessário completar a turma com o número de alunos - Divulgação

Publicado 21/10/2021 08:00

Casimiro de Abreu - A parceria da Prefeitura com o Centro de Formação Técnica em Saúde (Cefts), de Rio Bonito, segue dando resultados. Serão abertas novas turmas do curso Técnico de Enfermagem e Enfermagem do Trabalho, este último para quem já possui formação na área de enfermagem.

As inscrições serão nos dias 20, 21, 25, 26 de outubro, de 9 às 15 horas, na Sala de Aprendizagem, na rua Mário Costa, s/n, em frente à Acinca. Na inscrição será cobrada pelo Cefts a taxa de R$ 50. É necessário levar o comprovante de vacinação, RG, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento/casamento.

As turmas têm capacidade para 30 alunos e a mensalidade será R$150, para ambos os cursos. O Técnico de Enfermagem tem duração de 20 meses, com aulas uma vez por semana. Já o curso de Enfermagem do Trabalho tem duração de 10 meses, também com aulas uma vez por semana.

