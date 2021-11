O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil - Divulgação/PM

Publicado 01/11/2021 12:50 | Atualizado 01/11/2021 13:09

Casimiro de Abreu - A Polícia Militar (PM), mais uma vez, combateu o tráfico de drogas em Casimiro de Abreu-RJ. Desta vez, a ação foi na comunidade do Arroz, neste sábado (30), por volta das 18:30h, após denúncia anônima que homens estariam traficando na Rua Andrade Silva, no distrito Barra de São João.



Segundo o Comando no 32º Batalhão de Polícia Militar (PBM), dois homens, cuja identidades não foram reveladas, foram detidos, com uma sacola contendo: 85 pinos de cocaína, 4 tabletes de maconha, R$67,00 em espécie e um rádio transmissor.

Ainda de acordo com a PM, ambos foram encaminhados à Central de Flagrantes da 128ª Delegacia Policial (128ª DP), para registro dos fatos. O homem de 26 anos, já possuía histórico no crime, com duas anotações criminais por Tráfico de Drogas e Roubo, porém foi ouvido e liberado, pois não estava em posse do material entorpecente no flagrante. O outro elemento, de 21 anos, não possuía anotação criminal, mas permaneceu preso.

O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.