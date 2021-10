Festival agitou o distrito de Barra de São João - Rômulo Andrade

Publicado 28/10/2021 07:00

Casimiro de Abreu - O último final de semana foi animado e colorido em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. Quase 50 competidores de toda a região participaram do 1º Festival de Vela de Barra de São João. O evento, realizado pela prefeitura, com o apoio da Escolinha de Vela Rio São João, contou com a presença inédita da Confederação Brasileira de Vela (CBVela), representante oficial da vela esportiva do país nos âmbitos nacional e internacional.

O campeonato aconteceu no sábado (23) e domingo (24), no rio São João. Atletas de várias categorias puderam trocar experiências e aumentar seu ritmo de prova.

Ao lado do colorido das velas, a Feira do Livro sobre Rodas, com uma grande variedade de livros infantis, infantojuvenis e adultos, a programação do projeto de Contação de Histórias para crianças e a Feira de Artesanato, encantou os moradores e atraiu turistas das redondezas.

Para o secretário de Esporte de Casimiro de Abreu, Cosme Batista, o evento foi um grande sucesso. "Pudemos perceber jovens super talentosos. A Prefeitura vai dar continuidade no Campeonato no próximo ano, dando incentivo e suporte. Quem sabe num futuro próximo não podemos revelar um atleta olímpico. Nós já temos um rio e uma beleza natural encantadora. Agora vamos trabalhar e elevar o números de velejadores", afirmou.

O coordenador de eventos da CBVela, Samuel Gonçalves, demonstrou entusiasmo em realizar o evento no distrito de Casimiro de Abreu. "O rio São João é um local muito interessante para a prática da vela, com ótimas rajadas de vento. Tivemos a presença de muitas famílias pelo gramado e isso demonstra o quanto o esporte agrega as pessoas. Queremos retornar no próximo ano, quem sabe com uma competição de nível estadual ou nacional", disse.

Confira o resultado final da competição:

Classe Snipe

1º lugar - Bruno Henry e Jean Caio

Classe Hobie Cat 16

1º lugar - Márcio Popo e Willian Magrão

Classe Tropical

1º lugar - Jorge Negreiro e Gabriel Henrique

Classe Dingue

1º lugar - Ricardo Ribeiro e Henrique Sodré

2º lugar - Mário Baptista e Rebeca Dunai

3º lugar - Anderson Wilmes e Diego Azevedo

Classe Day Sailler

1º lugar - Bruno Longo, Ingri, Daniel e João

2º lugar - Matheus Ferraz, Gisele, Natã e Lucca

Classe Hobie Cat 14

1º lugar - Adriano Pontes

Classe Ilca 6

1° lugar - Gabriel Messias

2º lugar - Gabriel Ferraz

3º lugar - Sabrinna Novaes

Classe Ilca 7

1º lugar - Jhony Couto

2º lugar - João Paulo

3º lugar - João Vitor

Classe Optmist

1º lugar - Arthur

2 º lugar - Wagner Melo

3º - Guilherme da Silva