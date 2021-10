A Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil entregou o Certificado de Honra ao Mérito Operacional a 19 guardas municipais e a quatro policiais militares do Proeis - Divulgação

A Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil entregou o Certificado de Honra ao Mérito Operacional a 19 guardas municipais e a quatro policiais militares do ProeisDivulgação

Publicado 27/10/2021 18:31 | Atualizado 27/10/2021 18:52

Casimiro de Abreu - O I Fórum de segurança Pública de Casimiro de Abreu, realizado na última sexta-feira, dia 22, reuniu representantes das Polícias Militar, Civil, Federal e do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. Além do deputado Federal Jones Moura (PSD), sociedade civil organizada e guardas municipais de toda região.



O prefeito Ramon Gidalte presente ao evento, afirmou que existe um projeto para o plano de cargos e carreira dos guardas municipais.

"Queremos nos adequar à lei 13.022/14, vamos aumentar o orçamento da Secretaria para 2022, entre outros benefícios", disse o prefeito.



Durante o evento, Wellington Lima, secretário municipal de Ordem Publica e Defesa Civil, apresentou melhorias na prestação de serviços à população casimirense, e defendeu o trabalho preventivo:

“Não se faz segurança publica só com repressão, temos que trabalhar com prevenção. Por isso, valorizamos a integração com as forças de segurança, sociedade civil e a população em geral", afirmou.

Wellington também informou que, a secretaria deu entrada nos procedimentos da delegacia da Polícia Federal para armar a Guarda Municipal de Casimiro. "Acredito que, podemos ser a guarda armada pioneira na região", afirmou à equipe do O DIA.



Palestrantes -





O deputado federal Jones Nunes apresentou o quadro atual das competências das guardas municipais, abordando a lei 13.022/14, que trata do Estado Geral das Guardas Municipais, que aumenta o leque das competências das corporações; e a inclusão das guardas municipais no artigo 144 da Constituição Federal.



Outro importante palestrante foi o Erasmo Gomes, instrutor da Força Nacional de Segurança Pública, que abordou a formação dos guardas.

Os vereadores Marcelo Mota e Pedro Gadelha também prestigiaram o evento. Além da presidente da Fundação Cultural, Luciana Garcia e demais secretários e subsecretários representando o governo municipal. Um dos palestrantes foi Samuel Nunes, guarda municipal de Vila Velha, no ES, que viveu em 2017 uma crise de segurança pública com a greve dos policiais militares. O município, que conta com a guarda armada desde 2013, teve que assumir a segurança nesse momento de crise.O deputado federal Jones Nunes apresentou o quadro atual das competências das guardas municipais, abordando a lei 13.022/14, que trata do Estado Geral das Guardas Municipais, que aumenta o leque das competências das corporações; e a inclusão das guardas municipais no artigo 144 da Constituição Federal.Outro importante palestrante foi o Erasmo Gomes, instrutor da Força Nacional de Segurança Pública, que abordou a formação dos guardas.

Homenagens -

O vereador Wellington Santos entregou uma Moção de Aplausos à Guarda Municipal, pelo excelente trabalho desenvolvido pelos agentes.

A Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil entregou o Certificado de Honra ao Mérito Operacional a 19 guardas municipais e a quatro policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança - Proeis, pelos serviços prestados ao município.



“Me senti muito orgulhosa, reconhecida após 15 anos de trabalho. Hoje, sou supervisora e tenho muita gratidão pela oportunidade que recebi, com isso vou continuar fazendo o meu melhor”, destacou a guarda municipal Sueli Barbosa da Cruz.