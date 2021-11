De acordo com o secretário de Governo, Carlos Edward Carvalho Aded, este serviço sendo realizado no segundo distrito possibilitará que novas empresas participem dos processos licitatórios da Prefeitura - Divulgação

Publicado 02/11/2021 07:00

Casimiro de Abreu - Mais serenidade, transparência e agilidade no andamento dos processos licitatórios. Numa ação inédita, a Secretaria de Governo de Casimiro de Abreu passará, com periodicidade, a realizar licitações no Centro Administrativo Célio Sarzedas, em Barra de São João. Além disso, o Protocolo Geral irá receber cadastro de empresas, recursos e impugnações dos certames, que posteriormente serão encaminhados à Comissão Permanente de Licitação.

De acordo com o secretário de Governo, Carlos Edward Carvalho Aded, este serviço sendo realizado no segundo distrito possibilitará que novas empresas participem dos processos licitatórios da Prefeitura.

"Isso vai facilitar que empresas de Barra de São João e no entorno possam participar dos certames públicos da Prefeitura. Desta forma poderemos realizar licitações simultâneas em Casimiro de Abreu e outra em Barra."

Para participar de um processo licitatório, ficar atento às publicações que são feitas em grandes jornais de circulação do Estado do Rio de Janeiro, Diário Oficial da União, no Jornal Oficial do Município, além do site da Prefeitura, ler os editais com atenção e levantar os documentos necessários. Todos os editais e anexos ficam disponíveis para download no site oficial da Prefeitura.