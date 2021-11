Por meio do ônibus rosa, centenas de pacientes da Sede, Barra de São João, Professor Souza, Rio Dourado e Serra puderam ser atendidas com esse exame de imagem - Divulgação

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu finalizou na Serra a Campanha Outubro Rosa, nesta segunda-feira (1). Dedicado à Saúde da Mulher, o mês de outubro foi a oportunidade ideal para que o município zerasse a demanda reprimida (fila de espera) em exames de mamografias.

Por meio da Unidade Móvel (ônibus rosa), centenas de pacientes da Sede, Barra de São João, Professor Souza, Rio Dourado e Serra puderam ser atendidas com esse exame de imagem, o que representa um ganho qualitativo na vida dessas mulheres.

O ônibus rosa permanece na Serra até esta terça-feira (2). Em dois dias, a estimativa é de que cerca de 200 exames de imagens (mamografia e ultrassonografia) sejam realizados.

O evento contou com a presença do prefeito Ramon Gidalte e do secretário de saúde Ronaldo Steele.