O treinamento contou com a participação de mais de 100 profissionais de vários municípios do Rio de Janeiro, e também do estado de São PauloDivulgação

Publicado 04/11/2021 09:14 | Atualizado 04/11/2021 09:22

Casimiro de Abreu - Nos dias 30 e 31 de outubro, sete agentes da Guarda Municipal participaram do 1° Curso de Ações de Ordem Pública, promovido pela Guarda Municipal de Iguaba Grande em parceria com a ABRAPAM, uma empresa especializada em treinamentos.

Durante os dois dias de cursos os agentes receberam instruções sobre Legalidade do Uso da Força, Proteção de Autoridades, Mentalidade de Combate, Defesa Pessoal Urbana, Liderança Operacional, Ações Preventivas Contra Emboscada entre outros. O treinamento contou com a participação de mais de 100 profissionais de vários municípios do Rio de Janeiro, e também do estado de São Paulo.

“Nosso foco é o atendimento de qualidade à população, por meio da capacitação de nossos agentes. Por meio dela buscamos oferecer um serviço profissional. A capacitação continuada é uma das diretrizes da nossa gestão”, observou o secretário de Ordem Pública e Defesa Civil, Wellington Lima, destacando que outros cursos estão previstos, dando continuidade no aprimoramento profissional.