Stefany Pereira, de 11 anos, da Escola de Dança de Barra de São JoãoArquivo Pessoal

Publicado 09/11/2021 12:07 | Atualizado 09/11/2021 12:24

Casimiro de Abreu - A aluna Stefany Pereira, de 11 anos, da Escola de Dança de Barra de São João, da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, está em Joinville, Santa Catarina, junto de sua mãe e da diretora da Escola, Vanessa Barcellos.



A jovem bailarina foi aprovada em todas as etapas da seletiva da Escola Bolshoi em Joinville e conquistou uma das 20 vagas, disputadas entre meninas de todo o Brasil.



Realizando as aulas de modo online por conta da pandemia, enquanto muitos alunos desistiram, Stefany continuou seu aprendizado e hoje, ela, sua família e suas professoras da Escola de Dança começam a colher os frutos de tamanha dedicação.



A jovem chegou a Joinville na quinta-feira e começou a realizar os testes na última sexta, dia 05. Dançando por uma vaga com mais de 200 meninas, Stefany foi aprovada na Seleção Nacional para 2022 e já na próxima segunda, dia 08, deverá procurar a secretaria da Escola junto de sua mãe para realizar sua inscrição.



"Antes de cada etapa, relembrei as orientações que a professora Verônica indicou para Stefany. A cada etapa vencida, a segurança da aluna aumentava. O nervosismo ficava com a mãe que vibrava e comemorava junto.

Foi importante a participação dela nas aulas on line, fortaleceram a base técnica da aluna." disse Vanessa, diretora da Escola de Dança.



"Esse resultado só mostra o quanto o investimento na Cultura é importante. É uma alegria sem tamanho para toda a equipe da Fundação Cultural em conseguir aprovar uma de nossas alunas na companhia de Ballet de maior relevância do mundo e pela primeira vez na história. " disse Luciana Garcia, presidente da Fundação Cultural.



A aluna, sua mãe e a diretora da Escola de Dança Vanessa Barcellos, receberam todo o apoio da Prefeitura Municipal por meio da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, que arcou com os custos da viagem.



Conheça o Bolshoi:



A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil funciona desde 15 de março de 2000, na cidade catarinense de Joinville. É a única filial do famoso Teatro Bolshoi da Rússia.

Proporciona a formação de artistas da dança, ensinando a técnica de balé segundo a metodologia Vaganova, dança contemporânea e disciplinas complementares. Com alunos vindos de diferentes estados brasileiros e do exterior, a instituição ressalta o seu compromisso social, ao conceder 100% de bolsas de estudo e benefícios para todos os alunos. Uma Seleção acontece todos os anos para o ingresso de novos bailarinos.