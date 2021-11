A administração municipal também possibilita que os cidadãos parcelem suas contas pendentes em até 30 vezes - Divulgação

A administração municipal também possibilita que os cidadãos parcelem suas contas pendentes em até 30 vezesDivulgação

Publicado 09/11/2021 17:34 | Atualizado 09/11/2021 17:42

Casimiro de Abreu - A Prefeitura de Casimiro de Abreu divulgou a prorrogação da Campanha do Refis 2021. Os contribuinte ainda podem aproveitar a oportunidade de parcelar e quitar seus débitos municipais até esta sexta-feira, dia 12 de novembro.



A campanha do Refis 2021 está aberta desde o mês de maio, oferecendo redução de até 100% de juros e multas para pagamento de IPTU, ISS, taxa de serviços, entre outros débitos municipais.

A administração municipal também possibilita que os cidadãos parcelem suas contas pendentes em até 30 vezes. Qualquer contribuinte pode se beneficiar, pessoa física ou jurídica. Confira:



* De 01 a 02 parcelas – Redução de 100% de juros e multas de mora.



* De 03 a 06 parcelas – Redução de 90% de juros e multas de mora



* De 07 a 12 Parcelas – Redução de 80% de juros e multas de mora



* De 13 a 18 parcelas – Redução de 60% de juros e multas de mora.



* De 19 a 24 parcelas – Redução de 50% de juros e multas de mora.



* De 25 a 30 parcelas – Redução de 30% de juros e multas de mora.





Para ter acesso as facilidades dispostas Campanha do Refis 2021, o casimirense precisar ir até o Departamento de Dívida Ativa, em Casimiro de Abreu, ou a Inspetoria de Fazenda, no Centro Administrativo em Barra de São João, levando a carteira de identidade, CPF ou CNPJ, comprovante de residência e um comprovante da dívida (nº imóvel, por exemplo).



Mais informações disponíveis pelo telefone: 22 2778-9843.