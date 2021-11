As agências do Santander estão adotando todos os protocolos sanitários necessários para preservar a saúde de seus clientes e funcionários nesse momento de pandemia da Covid-19 - Divulgação

Publicado 12/11/2021 09:55 | Atualizado 12/11/2021 10:00

Casimiro de Abreu - O Santander Brasil inaugurou nesta quinta-feira (11) sua primeira agência em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. A loja fica localizada na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), nº 1100, Centro, e irá impulsionar o desenvolvimento do distrito.

“Identificamos potencialidades importantes na região. Temos muito a comemorar na nossa chegada e fazer com que pessoas e negócios possam prosperar em Barra de São João”, avaliou Joseph Brais Junior, superintendente executivo da Rede Rio de Janeiro do Santander Brasil.

O vice-prefeito Lelei da Marmoraria esteve presente na inauguração representando o prefeito Ramon Gidalte, que está em viagem à Brasília. Vários secretários municipais e vereadores também marcaram presença no evento.

A agência terá um leque completo de produtos e serviços para atender a todos os perfis de clientes pessoa física ou jurídica da Região dos Lagos. Por meio do serviço Pag Certo, os comerciantes também poderão se cadastrar como correspondentes bancários, habilitando-se para receber pagamentos e abrir contas correntes da população local.

“A gente chega em Barra de São João com uma oferta muito potente de produtos e serviços diferenciados. Temos a adquirência, com as maquininhas da Getnet que atendem tanto pessoas físicas, quanto jurídicas como um produto chave, porque o perfil da região é de muito comércio e empreendedorismo. Outro produto de impacto é a utilização do limite da conta jurídica com cinco dias sem juros e, na pessoa física, 10 dias”, acrescenta o executivo.

Há soluções para quem necessita de crédito ou pretende realizar investimentos, ofertas de meios de pagamento, como cartões e maquininhas.

A loja de Barra de São João terá atendimento 100% digital e os caixas de autoatendimento serão recicladores, ou seja, o cliente coloca o dinheiro direto na máquina e o recurso fica disponível imediatamente, sem a necessidade de utilização de envelope.

As agências do Santander estão adotando todos os protocolos sanitários necessários para preservar a saúde de seus clientes e funcionários nesse momento de pandemia da Covid-19. O funcionamento da agência será das 9h às 17h.