De acordo com o 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), além do material entorpecente, os menores continham com R$ 65 em espécie e um aparelho celular - Divulgação/PM

De acordo com o 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), além do material entorpecente, os menores continham com R$ 65 em espécie e um aparelho celularDivulgação/PM

Publicado 11/11/2021 13:21 | Atualizado 11/11/2021 13:34

Casimiro de Abreu - A 4ª CIA da Polícia Militar (PM), do setor "Yankee", flagrou dois menores de idade, ambos de 17 anos, com 5 pinos de cocaína de R$25, na Praça do Skate, localizada na Estrada da Mataruna, em Casimiro de Abreu, no RJ.

A ação ocorreu nesta quarta-feira (10). De acordo com o Comando do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), além do material entorpecente, os menores também estavam com R$ 65 em espécie e um aparelho celular da marca Samsung.

Os adolescentes foram encaminhados à 121ª Delegacia de Casemiro de Abreu (121ª DP). Após terem sido ouvidos, foram liberados com a presença de seus responsáveis legais. Os materiais entorpecentes foram apreendidos.

O comandante do 32º BPM, tenente coronel PM, Fábio Corrêa, explicou que, apesar da pouca quantidade de drogas, os jovens estavam traficando. E, por serem menores de idade e pelo fato de não haver violência no ato praticado, a lei prevê a soltura pela autoridade policial.

O 32º BPM é responsável pelo policiamento nos municípios de Macaé, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã, Carapebus e Rio das Ostras.