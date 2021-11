Com a utilização de maquinários e mão de obra especializada as ações estão ocorrendo simultaneamente nos quatro distritos do município - Divulgação/Gustavo Bastos

Publicado 19/11/2021 13:05

Casimiro de Abreu - A Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos, iniciou a operação Tapa-Buracos para melhorar as condições de tráfego nas ruas da cidade. O objetivo é diminuir os danos sofridos pelo asfalto com o tráfego de veículos e acúmulo de águas pluviais sobre as ruas.

"Estamos realizando a Operação Tapa-Buracos nos pontos mais críticos e continuaremos nas ruas que necessitem dos serviços. O objetivo é deixar todas as ruas da cidade em condições seguras para o trânsito de veículos e pedestres", disse o prefeito Ramon Gidalte.

Com a utilização de maquinários e mão de obra especializada as ações estão ocorrendo simultaneamente nos quatro distritos do município. Além do trabalho de manutenção das vias pavimentadas, com recuperação dos pavimentos em paralelepípedos, o serviço também vem sendo feito com a substituição de manilhas quebradas.

"A gente sabe o quanto tem sido difícil a vida de quem precisa transitar pela cidade. Seja de carro, moto, bicicleta ou até mesmo a pé, os diversos buracos espalhados pelas ruas do município têm trazido transtornos e muita dor de cabeça. Mas graças a Deus estamos iniciando a Operação Tapa-Buraco, que vai pavimentar e recuperar as ruas de toda a cidade", comentou Marinaldo Júnior, secretário de Obras.