Publicado 19/11/2021 15:06 | Atualizado 19/11/2021 15:07

Casimiro de Abreu - O Outubro Rosa terminou no mês passado, mas a prevenção contra o câncer de mama, não. Com esse objetivo a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza para as moradoras do Palmital, em Barra de São João, a Unidade Móvel de Saúde (UMS).



O Ônibus Rosa funciona como um consultório médico de atendimento ginecológico e atenderá no ESF Palmital nesta segunda e terça-feira. Para ter acesso ao Ônibus Rosa, as pacientes interessadas deverão ter 40 anos ou mais e pegar o encaminhamento nos seus respectivos postos de saúde, com pedido do médico ou do enfermeiro.



“A fila de espera para exames de mamografias no Palmital é muito alta. A nossa ideia é zerar esses exames e facilitar ao máximo as mamografias, pois o diagnóstico rápido reduz muito a probabilidade de câncer de mama”, observou o secretário de Saúde, Ronaldo Steele.



Depois do Palmital, o Ônibus Rosa seguirá para Barra de São João, na próxima quarta-feira, dia 24, onde ficará na Praça As Primaveras até a quinta, dia 25.

Abaixo a programação completa:



22/11 – Segunda – UBS Palmital

Somente mamografia

23/11 – Terça – UBS Palmital

Somente mamografia

24/11 – Quarta – Praça As Primaveras- Barra

Somente mamografia

25/11 - Quinta – Praça As Primaveras- Barra

Mamografia e ultrassonografias (Atendendo o Novembro Azul)

26/11 – Sexta – Praça Feliciano Sodré

Mamografia e complementação de ultrassonografia de mama

29/11 – Segunda – Praça Feliciano Sodré

Mamografia e ultrassonografia (Atendendo o Novembro Azul)