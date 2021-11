O Capitão dos Portos, Luis Olavo Athayde Zúñiga, certificou os participantes e discursou sobre a responsabilidade dos servidores públicos - Divulgação

Publicado 25/11/2021 12:00

Casimiro de Abreu - A Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil, em parceria com a Capitania dos Portos de Macaé, realizou a certificação dos guarda municipais e demais servidores no curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP).

O curso foi realizado entre os dias 20 de setembro e 1º de outubro, em Barra de São João. Os servidores receberam o certificado de participação e a habilitação para conduzir embarcações de até oito metros, incluindo lanchas tipo LAEP-7 e motos aquáticas.

O prefeito Ramon Gidalte solicitou outros cursos para capacitar mais servidores. “É um prazer e uma honra contar com a parceria desta nobre instituição que é a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de Macaé. A parceria está dando frutos. Além deste curso, contamos com o apoio da Capitania dos Portos no Festival de Vela, no rio São João, e já estamos solicitando outros cursos, para capacitar mais servidores”, destacou Ramon.

O Capitão dos Portos, Luis Olavo Athayde Zúñiga, certificou os participantes e discursou sobre a responsabilidade dos servidores públicos.

“Como servidores temos a obrigação de dar exemplo à população. Temos que estar habilitados para podermos cobrar e fiscalizar. A Capitania dos Portos de Macaé tem uma extensa área de atuação e, Casimiro de Abreu tem mar e o rio São João. Temos uma grande preocupação com a segurança no mar. Agora capacitados e, dentro das possibilidades, vocês poderão nos apoiar no trabalho realizado aqui”, ressaltou.