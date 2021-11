Morador do bairro Santa Irene, em Barra de São João, Ítalo é aluno do 9º ano do Ciep 406 Ludevis Teixeira Bastos, e defendeu sua escola nos jogos estudantis no ano passado - Arquivo Pessoal

Publicado 24/11/2021 19:34 | Atualizado 24/11/2021 19:41

Casimiro de Abreu - Ele tem apenas 15 anos, mas se destaca quando o assunto é skate. Nas rampas, ele surpreende com manobras pra lá de radicais e vem se firmando como a nova promessa do esporte no município.

Ítalo Cristino de Oliveira se destacou no último torneio que participou no final de outubro, a Seletiva Loterias Caixa de Street Amador 2021. Entre 40 inscritos na sua categoria, o jovem atleta garantiu sua vaga na final e conquistou o 8º lugar. A participação no evento contou com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Casimiro de Abreu, que tem investido e apoiado a modalidade no município.

Morador do bairro Santa Irene, em Barra de São João, Ítalo é aluno do 9º ano do Ciep 406 Ludevis Teixeira Bastos, e defendeu sua escola nos jogos estudantis no ano passado. Ele sempre foi apaixonado pela emoção dos "rolês", e em 2018 teve a oportunidade de aprimorar suas habilidades na escolinha de skate do bairro. Hoje, ele ainda treina na praça e utiliza as rampas da Associação de Skatistas de Casimiro.

Seu maior ídolo é Luan Oliveira, um dos mais influentes skatistas da nova geração no Brasil. E seu maior desejo é concorrer a bolsa atleta municipal, estadual e federal, e se tornar atleta profissional.