Informações, regulamento de cada prova e inscrições estão sendo realizadas no site da Fecierj www.fecierj.org.br.

Publicado 23/11/2021 07:00

Casimiro de Abreu - Uma prova que é sempre esperada pelos atletas, vai permitir que os vencedores de cada categoria possam vestir a camisa de campeão estadual de 2021 por 1 ano e ter a honra de representar o Estado do Rio de Janeiro em provas nacionais e internacionais. O Campeonato Estadual de Ciclismo de Estrada e Contra o Relógio será realizado nos dias 11 e 12 de dezembro, em Casimiro de Abreu, com largada e chegada no distrito de Professor Souza. Haverá premiação em dinheiro para os primeiros colocados.

O evento é realizado pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecierj), com apoio da Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No dia 11 acontece a prova Contra Relógio, com largada às 14h, na Praça de Professor Souza, com um circuito pela BR-101 de 20 quilômetros. Todo o trajeto será sinalizado e o tráfego na rodovia estará em meia pista, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Já no dia 12 acontece a prova de Estrada, com largada às 7h30. O percurso será de 124 quilômetros, num circuito oval onde os ciclistas terão que dar seis voltas no trajeto pela BR-101.

“Os atletas intensificam seus treinamentos para essa prova porque buscam a chance de representar o seu estado em provas específicas. Por outro lado, são motivados pela chance de sustentar um título ou também pela chance de um patrocínio. A grande maioria são amantes do ciclismo, que praticam por prazer, que utilizam essas provas para atingirem os mais elevados níveis de conquistas pessoais, que dentro do esporte, faz o ser humano crescer. O ciclismo por si só está crescendo muito, tanto em volume quanto em importância”, disse Adair Tuchê, presidente da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecierj).