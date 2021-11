Na ação foram notificados estabelecimentos comerciais sobre a retirada de veículos abandonados ou sucateados do espaço público - Divulgação/Cláudio Pacheco

Na ação foram notificados estabelecimentos comerciais sobre a retirada de veículos abandonados ou sucateados do espaço públicoDivulgação/Cláudio Pacheco

Publicado 24/11/2021 19:16

Casimiro de Abreu - Organização e limpeza em Barra de São João! Com esse objetivo, a Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil realizou nesta quinta-feira, dia 18, a operação Choque de Ordem, no segundo distrito, a fim de fiscalizar estabelecimentos comerciais que mantêm veículos e material sucateado em espaços públicos. Os veículos abandonados na área do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, às margens da Rodovia Amaral Peixoto, começaram a ser rebocados pelo governo do Estado. Esta ação teve início no último fim de semana.

Foi montada uma força-tarefa com os departamentos de Fiscalização de Posturas, Guarda Municipal, Departamento de Trânsito e Fiscalização de Fazenda, com o apoio da Polícia Militar. Na ação foram notificados estabelecimentos comerciais sobre a retirada de veículos abandonados ou sucateados do espaço público, materiais de reciclagem das calçadas e ainda, a regularização do Alvará de funcionamento.

“A operação foi muito produtiva. Orientamos os estabelecimentos e seis foram notificados a retirarem o material do espaço público num prazo de sete dias. Vamos acompanhar para verificar o cumprimento das notificações”, destacou o secretário de Ordem Pública e Defesa Civil.

Buscando organizar e manter a ordem no distrito, o município solicitou ao governo do Estado, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, a retirada dos veículos abandonados às margens da Rodovia Amaral Peixoto. A ação teve início no último fim de semana e a previsão para conclusão é para os próximos dias.

“Nossa intenção é contribuir com o desenvolvimento de Barra de São João, aumentando a segurança dos moradores, no trânsito e nas ruas, com o destaque apenas para as belezas naturais do nosso distrito”, completou o secretário.