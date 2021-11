Moradores terão 30 dias para se adequarem a nova sinalização - Divulgação

Publicado 24/11/2021 19:43 | Atualizado 24/11/2021 19:55

Casimiro de Abreu - Para minimizar os transtornos no trânsito da Rodovia, a Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil de Casimiro de Abreu, em parceria com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), iniciou a troca dos semáforos, que vão passar a autuar os motoristas que ultrapassarem o sinal vermelho e trafegarem pelo acostamento.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Wellington Lima, foi realizado um estudo prévio, onde foram levantadas as principais demandas e as ações necessárias para organizar o trânsito no local.

Com objetivo de prevenir acidentes e tornar o trânsito mais seguro, cinco semáforos com radares de avanço de sinal serão instalados ao longo da RJ106. Wellington destacou que os motoristas terão um período de adaptação de um mês, quando serão realizadas campanhas de conscientização e educação no trânsito.

Além da instalação dos semáforos, será reforçado toda sinalização vertical e horizontal na rodovia, com pintura de faixas, instalação de placas de sinalização, além da troca no sentido de mão de algumas ruas e os locais onde o motorista poderá fazer o retorno. "Com a instalação desses equipamentos e as intervenções que estamos fazendo, vamos conseguir inibir essas práticas e dar mais segurança para a população", ressaltou Wellington.