Além da excelente gastronomia, o público vai poder curtir os diversos atrativos que serão oferecidos durante o final de semana, como apresentações musicais na Beira-Rio, Festival de Canoa Havaiana, Feira de Artesanato, Exposição de Arte e muito mais - Divulgação

Além da excelente gastronomia, o público vai poder curtir os diversos atrativos que serão oferecidos durante o final de semana, como apresentações musicais na Beira-Rio, Festival de Canoa Havaiana, Feira de Artesanato, Exposição de Arte e muito mais Divulgação

Publicado 25/11/2021 07:00

Casimiro de Abreu - Uma variedade de gostos para você desfrutar do melhor da culinária local, aliado a atrativos que vão te encantar e fazer você se apaixonar pela cidade mais charmosa da região. O 1° Festival Gastronômico de Barra de São João conta com mais de 12 restaurantes que vão oferecer, além de seus cardápios da casa, pratos preparados especialmente para o evento.



Além da excelente gastronomia, o público vai poder curtir os diversos atrativos que serão oferecidos durante o final de semana, como apresentações musicais na Beira-Rio, Festival de Canoa Havaiana, Feira de Artesanato, Exposição de Arte e muito mais.



No sábado, dia 4, o rock da banda Km 50 vai contagiar a Beira-Rio. E a partir das 21h, quem o cantor Milton Guedes vai animar com o melhor da MPB.



Já no domingo, dia 5, o projeto Pôr do Sol Musical vai levar mais música para o público com o maestro Celsinho, que vai percorrer a Beira-Rio, encantando com seu violino! Fechando o fim de semana, a animação da banda Guri Som, que vai levar os maiores sucessos para o público dançar e se divertir!

Veja a programação completa:



Programação musical na Beira-Rio



Sábado - dia 4/12

Km 50 - 18h

Milton Guedes - 21h



Domingo - dia 5/12

Maestro Celsinho (Pôr do Sol Musical) - 16h

Guri Som - 20h



Atrações na Beira-Rio



Festival de canoa havaiana - sábado e domingo, das 8h às 16h, no rio São João

Exposição de arte - Museu Casa de Casimiro de Abreu, sábado, das 13h às 21h, e domingo, das 9h às 17h

Tela interativa com o artista Roger Viana

Exposição fotográfica de Juliana Ávila

Feira de Artesanato da Secretaria de Assistência Social

Distribuição de mudas de açaí da Secretaria de Agricultura

Contação de história infantil da Fundação de Cultura, na praça do Canhão, sábado e domingo, às 14h

Doces artesanais

Cerveja artesanal Cascateira

Cachaça artesanal Bodigo



Atrações esportivas no Praião



Mini rampa de skate, partir das 10h

Futmesa, a partir das 10h





⁃ Restaurantes participantes:



Point da Baiana

Quiosque do Jailton

Quiosque Rota 101

Kiosque MIX

Restaurante Ferreira

Restaurante No Praião

Farol da Barra

O Caiçara

Tempero de pimenta

Prosa Mineira

Simpatia Café Bistrô

Restaurante Capri

Restaurante Pôr do Sol