O espetáculo encerra as atividades dos alunos das nossas Escolas de Dança e Música, e também dos cursos de teatro e capoeira, oferecidos pela Fundação Cultural em Casimiro de Abreu - Divulgação

O espetáculo encerra as atividades dos alunos das nossas Escolas de Dança e Música, e também dos cursos de teatro e capoeira, oferecidos pela Fundação Cultural em Casimiro de AbreuDivulgação

Publicado 03/12/2021 16:48 | Atualizado 03/12/2021 17:02

Casimiro de Abreu - A Fundação Cultural Casimiro de Abreu irá realizar o espetáculo online 'Cultura, Arte e Expressão, no dia 9 de dezembro, às 19h, em seu canal do Youtube e no Facebook.

A peça contará a história de uma família recém chegada a Casimiro, que vai passeando e conhecendo o que a cidade tem de melhor: música, dança, teatro, capoeira, literatura, arte.

O espetáculo encerra as atividades dos alunos das nossas Escolas de Dança e Música, e também dos cursos de teatro e capoeira, oferecidos pela Fundação Cultural em Casimiro de Abreu.

Para assistir basta acessar o canal no YouTube, pelo link: https://bit.ly/3CXvfCk.