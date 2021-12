O ginásio recebeu um novo piso da quadra poliesportiva, com material utilizado especializado para a prática esportiva em poliuretano - Divulgação/Thiago Bouckhorny

Publicado 03/12/2021 17:23 | Atualizado 03/12/2021 17:54

Casimiro de Abreu - O ginásio Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco, no distrito de Barra de São João, fechado por falta de manutenção por mais de seis anos, será reinaugurado neste sábado (4) e domingo (5).

O ginásio foi reformado com recuperação total das instalações elétricas e hidrossanitárias, pintura, iluminação de led, placar eletrônico digital, revitalização da fachada e substituição de toda parte do telhado danificado. Além disso, o local recebeu um novo piso da quadra poliesportiva, com material utilizado especializado para a prática esportiva em poliuretano (emborrachado).

“Iremos atender aqui diversas modalidades esportivas. Queremos incentivar ainda mais a prática de esportes em nossa cidade, afinal, atividade física proporciona mais qualidade de vida e saúde. Além disso, a ideia é ampliar horários disponíveis, facilitar a prática de diferentes modalidades e focar na formação de novos atletas”, disse Cosme Batista, secretário de Esporte e Lazer.

Ramon Gidalte falou da importância de entregar o ginásio totalmente reformado para os moradores de Barra de São João.

“Com esse ginásio nós promovemos a prática de esportes para os nossos moradores. Essa é uma obra que com certeza irá trazer muitos feitos para a comunidade de Barra de São João. Quero convidar a todos para irmos juntos prestigiar essa reinauguração”, disse o prefeito.

Numa parceria da Secretaria de Esporte e Lazer de Casimiro de Abreu e a Rede Sesc+Esporte, uma programação esportiva e cultural com várias atrações foi elaborada para atrair a população da cidade, principalmente crianças e adolescentes. Confira a programação:

Sábado (04/12)

09:30 - Apresentação Cultural: Espetáculo Work Circo Show (AR) com Dani Heringer.

09:50 - Apresentação dos Atletas Patricinha e Aniel, ambos do futevôlei.

10:15 - Apresentação Cultural: Work Circo Show (Fogo) com Dani Heringer.

10:30 Apresentação do Atleta Fernando Pitt do Freestyle.

11:00 Clínica de Futmesa para as crianças

Domingo (05/12)

09:00 - Cerimonial de Inauguração com a presença do prefeito Ramon Gidalte

10:00 - Apresentação Cultural: Espetáculo de Marionetes com Dalmo Latini

10:20 - Apresentação dos Atletas: Leandro Discreto e Equipe (Basquete 3x3)

10:30 - Apresenta Esportiva: Basquete 3x3

11:30 - Clínica com as crianças