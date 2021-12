O treinamento vai até a sexta-feira, dia 03, e acontece no Departamento de Operação com Cães - Divulgação

Publicado 05/12/2021 12:09 | Atualizado 05/12/2021 12:13

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil finalizou, na última sexta-feira, dia 3, o I Seminário de Cães de Função de Casimiro de Abreu, voltado para agentes de segurança pública que trabalham ou estão em treinamento para trabalhar com cães. Participaram os municípios de Armação dos Búzios, Miguel Pereira, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Macaé, Campos dos Goytacazes, Itaboraí, além dos agentes de Casimiro de Abreu. O treinamento foi realizado no Departamento de Operação com Cães.

O Departamento de Operação com Cães de Casimiro de Abreu vem se tornando uma referência no emprego do cão como agente de segurança. Os cães e seus condutores já atuaram em inúmeras ocasiões em apoio às Polícias Civil, Militar e Rodoviária, e também já auxiliaram em ações do Ministério Público. De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Casimiro de Abreu, Clayton Quintanilha, "o serviço com o cão tem se tornado essencial aos agentes de segurança, visto sua eficácia. Por exemplo, quando falamos de emprego da ordem e dispersão de público, um cachorro pode realizar a função de 10 homens”, destacou o comandante.



O secretário Wellington Lima, trouxe palavras de incentivo e de reconhecimento dos agentes como a força de segurança municipal. “Temos que assumir nosso papel de protagonistas na segurança pública. Somos as forças de segurança do município, não podemos ficar de fora do processo e nem recuar. Temos sim, que avançar, com segurança, melhorando cada vez mais o serviço oferecido para a população”, declarou Wellington.