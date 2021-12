Comitiva de Casimiro de Abreu participou do 4º Encontro para o Desenvolvimento Regional, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais - Divulgação

Publicado 22/12/2021 12:22 | Atualizado 22/12/2021 12:25

Casimiro de Abreu - Com o objetivo de promover um amplo debate sobre vocações, oportunidades, investimentos, gargalos e desafios, além de elaborar agendas estratégicas para o desenvolvimento das regiões do Estado do Rio de Janeiro, uma comitiva de Casimiro de Abreu participou do 4º Encontro para o Desenvolvimento Regional, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, na última quinta-feira (16), em Armação dos Búzios.

Representando o governo municipal estiveram presentes o secretário de Planejamento e Processamento de Dados, Mauro Goulart; o subsecretário de Fazenda, Indústria e Comércio, Leonardo Henrique de Souza; a subsecretária de Turismo e Eventos Ana Herminia Pinto Sarzedas e o assessor de Desenvolvimento Econômico, Wallace Lopes.

“Essa discussão se faz urgente, principalmente porque a crise sanitária provocou efeitos socioeconômicos, com impacto nas empresas e nos empregos. A união de diversas lideranças e atores públicos e privados é fundamental para atuação em torno de um propósito comum: a retomada econômica fluminense”, disse Mauro Goulart, que ao lado do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah, assinou um Termo de Cooperação para o Desenvolvimento Regional.

Os participantes do evento tiveram a oportunidade de adquirir informações relacionadas a diversos temas como, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Indústria e Comércio, Agricultura, Meio Ambiente, Cultura, Educação, Transporte e Segurança.