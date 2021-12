Os dois acusados foram encaminhados para a 121ª DP, autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permaneceram à disposição da Justiça. - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Os dois acusados foram encaminhados para a 121ª DP, autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permaneceram à disposição da Justiça.Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Publicado 08/12/2021 15:11 | Atualizado 08/12/2021 15:12

CASIMIRO DE ABREU - Dois homens apontados como integrantes do 'tribunal do tráfico' em Casimiro de Abreu foram presos na manhã desta quarta-feira (8), por agentes da 121ª Delegacia de Polícia (121ª DP). A dupla era considerada foragida da Justiça pelos crimes de homicídio qualificado tentado, tráfico de drogas e associação criminosa.



Segundo a Polícia Civil, Jhonata da Silva Quintanilha, o Mandrongo, de 24 anos; e Weslei Faria Reis, o Jiboinha, de 20, foram identificados após uma investigação para apurar a autoria de um crime em que a vítima, que havia sido condenada à morte pelo tribunal do crime, foi capturada em via pública, espancada e baleada. Na época, o homicídio só não foi consumado devido uma intervenção da Polícia Militar (PM).

Continua após o vídeo.

Integrantes do 'tribunal do tráfico' em Casimiro de Abreu são presos por homicídio qualificado.#ODia pic.twitter.com/q3twPW2QaZ — Jornal O Dia (@jornalodia) December 8, 2021



Um mandado de prisão temporária já havia sido expedido pelo juízo da Vara Única e Casimiro de Abreu, determinando a prisão e busca e apreensão domiciliar dos dois elementos. Eles foram capturados em duas residências distintas, com cargas de maconha e cocaína.



Os dois acusados foram encaminhados para a 121ª DP, autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permaneceram à disposição da Justiça. Conforme a polícia, a vítima ainda segue internada em estado grave de saúde, devido às lesões sofridas. Um mandado de prisão temporária já havia sido expedido pelo juízo da Vara Única e Casimiro de Abreu, determinando a prisão e busca e apreensão domiciliar dos dois elementos. Eles foram capturados em duas residências distintas, com cargas de maconha e cocaína.Os dois acusados foram encaminhados para a 121ª DP, autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permaneceram à disposição da Justiça. Conforme a polícia, a vítima ainda segue internada em estado grave de saúde, devido às lesões sofridas.