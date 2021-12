O ginásio foi totalmente reformado com recuperação total das instalações elétricas e hidrossanitárias - Divulgação/Rodrigo Mozer

Publicado 07/12/2021 07:00

Casimiro de Abreu - A população de Barra de São João agora tem motivos para se orgulhar. A Prefeitura de Casimiro de Abreu reinaugurou o Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco, no último domingo (5), após o local ter ficado por mais de seis anos fechado por falta de manutenção.

O ginásio foi totalmente reformado com recuperação total das instalações elétricas e hidrossanitárias, pintura, iluminação de led, placar eletrônico digital, revitalização da fachada e substituição de toda parte do telhado danificado. Além disso, o local recebeu um novo piso da quadra poliesportiva, com material utilizado especializado para a prática esportiva em poliuretano (emborrachado).

O prefeito Ramon Gidalte participou da solenidade acompanhado da deputada federal Clarissa Garotinho (PROS), do vice-prefeito Lelei da Marmoraria, além dos vereadores Carlos de Itamar, Maria de Fátima Francisco, Vitor de Doca e Marcelo Mota. Também marcaram presença membros da equipe de governo e familiares do homenageado.

"Hoje é um momento de muita alegria para toda a população de Barra de São João, pois já era um anseio de todos a reinauguração deste ginásio para a prática de esportes. O local contribuirá para que não somente as nossas crianças e adolescentes, mas também toda a comunidade externa venham praticar atividade física, contribuindo para o bem-estar físico e mental dos envolvidos”, disse o prefeito.

A deputada federal Clarissa Garotinho fez questão de lembrar que a obra foi iniciada graças a uma emenda parlamentar enviada para o município.

"Poder participar da reinauguração do Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco é um motivo de muita alegria. É muito satisfatório ver o nosso trabalho lá de Brasília ajudando a cidade e claro, toda a população que agora, irão poder usufruir deste equipamento belíssimo e tão esperado pela localidade de Barra de São João. O nosso mandato em Brasília segue à disposição no que for preciso para trazer melhorias para a cidade", comentou.

O secretário de Esporte e Lazer, Cosme Batista, ressaltou que vai utilizar toda a estrutura do ginásio para a prática de modalidades esportivas. “Com esse ginásio nós iremos promover a prática de esportes para os nossos moradores em diversas modalidades. Essa é uma obra que com certeza irá trazer muitos feitos para a população. O esporte contribui para a formação da personalidade e caráter do indivíduo. Vamos respirar diariamente esporte aqui dentro deste ginásio", contou.

Numa parceria da Secretaria de Esporte e Lazer de Casimiro de Abreu e a Rede Sesc+Esporte, uma programação esportiva e cultural com várias atrações ocorreu durante o final de semana. No sábado (04), houve apresentação cultural com Dani Heringer, apresentação dos atletas Patricinha e Aniel, ambos do futevôlei, e do atleta Fernando Pitt do Freestyle. Também houve uma clínica de Futmesa com as crianças. Já no domingo (05), houve apresentação de marionetes com Dalmo Latini, apresentação esportiva de Basquete 3×3 e clínica com as crianças.