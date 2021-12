Ramon Gidalte se mostrou muito interessado e disposto a participar do prêmio - Divulgação/John Vidal

Ramon Gidalte se mostrou muito interessado e disposto a participar do prêmioDivulgação/John Vidal

Publicado 06/12/2021 09:00

Casimiro de Abreu - O prefeito Ramon Gidalte e alguns secretários municipais participaram na última quinta-feira, dia 2, de uma reunião virtual com a coordenadora do SEBRAE-RJ Região dos Lagos, Ana Cláudia Vieira, de Cabo Frio e a Gestora Estadual do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor Área de Políticas Públicas, Erica Bittencourt. A pauta foi a apresentação do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor.

O Prêmio é uma espécie de concurso entre os municípios do Brasil, e visa premiar gestores e gestoras que elaboraram projetos e ações que tenham contribuído para o crescimento econômico e social de seus municípios. A premiação será a nível estadual e nacional.

Ramon se mostrou muito interessado e disposto a participar do prêmio. Após a inscrição do município, o próximo passo será a escolha dos projetos que irão concorrer. “Mesmo com apenas 11 meses de gestão, já desenvolvemos muitas ações que podem participar desse prêmio. Fiquei muito animado com a apresentação e já estou com várias ideias de projetos para discutir com minha equipe”, disse o prefeito.

A reunião contou também com a participação presencial do Analista de Políticas Públicas do Sebrae, Ronald Silveira e dos secretários Douglas Veloso, de Agricultura; Alex Maurino, de Meio Ambiente; Mauro Goulart, de Planejamento; Karen Louzada, de Assistência Social; Adriana Grillo, de Turismo, Carlos Aded, de Governo; Eliezer Crispim, de Fazenda; além da presidente da Fundação Cultural, Luciana Garcia, da procuradora Adriana Campos e do assessor de Desenvolvimento Econômico, Wallace Lopes.