O prefeito Ramon Gidalte e a deputada chegaram juntos à cerimônia de inauguração do Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco, neste domingo (5)Divulgação

Publicado 06/12/2021 19:56 | Atualizado 06/12/2021 20:06

Casimiro de Abreu - A aproximação entre gestores públicos de Casimiro de Abreu e a deputada federal Clarissa Garotinho (PROS/RJ) renderá, até o fim de 2022, pelo menos R$ 1,8 milhão ao município fluminense, além de várias frentes já abertas em ministérios para a avaliação de demandas locais. Um dos frutos dessa parceria foi a reinauguração do novo Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco neste domingo (05/12), em Barra de São João. As obras foram possíveis, em parte, graças à folga orçamentária gerada por uma emenda da parlamentar de 2019, no valor de R$ 1,104 milhão.

Mostrando o tom dessa parceria, o prefeito Ramon Gidalte e a deputada chegaram juntos à cerimônia ontem de manhã, tomaram café da manhã numa das salas do espaço e, depois, foram até a quadra, onde, lado a lado, descerraram a placa e cortaram a fita de reinauguração. O evento teve ainda a presença de 200 pessoas, incluindo vereadores, secretários e representantes da sociedade civil. Entre eles, o vereador Marcelo Mota (Podemos) e a secretária de Assistência Social, Karen Louzada, já que ambos vêm contribuindo nessa aproximação entre o município e Clarissa.

“Esse é um momento de muita alegria para toda a população de Barra de São João, em Casimiro de Abreu, pois já era um anseio de todos a reinauguração deste ginásio poliesportivo. O local contribuirá para que possam praticar esportes não somente nossas crianças e adolescentes, mas também toda a comunidade externa, contribuindo assim para o bem-estar de todos”, disse o prefeito Ramon Gidalte, lembrando que a quadra ficou sem ser utilizada por seis anos, contando a partir de agora com mais de 20 atividades gratuitas de domingo a domingo.

Não é a primeira vez este ano que Clarissa visita Casimiro para tratar de verbas federais e parcerias. Em uma dessas ocasiões, no meio do ano, a parlamentar tinha anunciado uma emenda do orçamento federal deste ano, no valor de R$ 400 mil, para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), também em Barra de São João. Os recursos já estão empenhados. Além disso, Clarissa tinha se comprometido em reservar uma nova emenda, desta vez para a pasta de Assistência Social. O valor também já está previsto para 2022, num montante de R$ 240 mil.

Aliás, após a inauguração ontem do ginásio, Clarissa Garotinho também visitou o festival gastronômico que se realizava no bairro Beira Rio, em Barra de São João. Acompanhada do prefeito Gidalte e da secretária Karen Louzada, eles conversavam com as artesãs da Feira do Poeta. Uma delas deu uma guirlanda de Natal à parlamentar, em agradecimento aos recursos acordados para o ano que vem, que servirão para a compra de veículos para a feira e para o Armazém das Artes. Havia cerca de 30 artesãs no evento.

“Este domingo foi um dia muito importante para Casimiro de Abreu. Fico muito feliz por poder ter contribuído com as obras de reforma da quadra poliesportiva, reservando emendas, assim como será muito importante contribuir com novas melhorias para o ano que vem. Nosso mandato em Brasília estará sempre disponível. Como tenho dito sempre, é papel dos deputados ficarem atentos às necessidades das cidades, até funcionando como despachante de luxo em Brasília, caso seja necessário, para resolver demandas específicas”, disse Clarissa.

Fora as emendas, a Prefeitura de Casimiro está levando a ministérios (em Brasília), com a intermediação de Clarissa Garotinho, algumas demandas específicas para a cidade. Gidalte pediu à parlamentar, por exemplo, que ela, como membro da Comissão de Minas e Energia da Câmara, ajude a encontrar soluções para o problema de energia elétrica da cidade, considerado pelo prefeito um dos principais gargalos da cidade. Há ainda o pedido para sejam aprofundadas negociações a respeito da construção de um contorno na BR-101, dentro do trecho do município.

Veja o que já teve de emendas e parcerias:

1- Emendas

- 2019: Emenda de R$ 1,104 milhão, que possibilitou folga orçamentárias para obras de reforma do Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco, em Barra de São João. As obras já foram concluídas

- 2021: Emenda no valor de R$ 400 mil para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), também em Barra de São João. Os recursos já estão empenhados.

- 2022: Emenda de R$ 240 mil, que poderá ser utilizada para a pasta de Assistência Social. Os recursos deverão ser usados para a compra de veículos que assistirão a Feira do Poeta e o Armazém das Artes. A verba só entra no orçamento do ano que vem.

2- Parcerias:

- Foi pedido que Clarissa intermediasse as negociações sobre a construção de um contorno na BR-101, nas proximidades da localidade conhecida como Professor Souza. O projeto original da concessionária prevê esse retorno 4 Kms à frente do que querem os moradores locais, dificultando o deslocamento daqueles que precisam ir ao Centro de Casimiro.

- Gidalte pediu a Clarissa, que é integrante da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, para ajudar a encontrar soluções para o problema de energia elétrica na cidade, considerado pelo prefeito uma das principais demandas do município.

- Serão discutidos, daqui para a frente, formas de ajudar em projetos de Assistência Social e de Agricultura