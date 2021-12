Prova é aberta a filiados e não filiados atletas de todo o Brasil - Divulgação

Prova é aberta a filiados e não filiados atletas de todo o Brasil Divulgação

Publicado 09/12/2021 19:03 | Atualizado 09/12/2021 19:06

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu será sede da última etapa do Campeonato Estadual de Ciclismo de Estrada e Contra o Relógio nos dias 11 e 12 de dezembro. A largada e chegada será no distrito de Professor Souza. Haverá premiação em dinheiro para os primeiros colocados.



O evento é realizado pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecierj), com apoio da Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).No dia 11 acontece a prova Contra Relógio, com largada às 14h, na Praça de Professor Souza, com um circuito pela BR-101 de 20 quilômetros. Todo o trajeto será sinalizado e o tráfego na rodovia estará em meia pista, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.Já no dia 12 acontece a prova de Estrada, com largada às 7h30. O percurso será de 124 quilômetros, num circuito oval onde os ciclistas terão que dar seis voltas no trajeto pela BR-101.Informações, regulamento de cada prova e inscrições estão sendo realizadas no site da Fecierj ( http://fecierj.org.br/ ).