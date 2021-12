A operação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do 25º Batalhão de Polícia Militar. - Foto: Divulgação.

CASIMIRO DE ABREU - A Polícia Federal (PF) prendeu, na tarde desta terça-feira (21), um homem transportando 14 kg de cocaína do Rio de Janeiro para Macaé, no interior de um veículo. O criminoso foi capturado na BR-101, em Casimiro de Abreu, durante ação deflagrada pela PF no âmbito da Missão Redentor.

O material entorpecente estava escondido no forro das portas do automóvel. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Federal, em Macaé. O acusado foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso. O carro e as drogas foram apreendidas. A operação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do 25º Batalhão de Polícia Militar.