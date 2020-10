Por MH

Desde às 4h da última quinta-feira, 100 policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) estão reforçando o policiamento em 24 localidades de Nova Iguaçu. O programa, convênio da Prefeitura com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, opera com policiais militares contratados em seus dias de folga para aumentar a proteção em áreas previamente definidas. Serão dois turnos, das 4h às 12h e de 17h às 1h, com 50 PMs em cada. O contrato é de um ano, podendo ser renovado.

Pontos de maior movimentação na cidade ganharam reforços, como o Viaduto dos Imigrantes, por exemplo. Além dele, duplas de policiais em carros estarão na Abílio Augusto Távora (antiga Estrada de Madureira), Via Light, Vila de Cava, Posse, Prata, Santa Rita, Cerâmica, Comendador Soares, Três Corações, entre outros.

A Prefeitura vai pagar o Regime Adicional de Serviço (RAS) do policial militar. Também investiu em infraestrutura, com a doação de 25 viaturas novas e instalação de um contêiner na sede municipal.

O Proeis se junta ao Programa Segurança Presente e ao policiamento do 20° BPM (Mesquita).