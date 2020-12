Piloto conseguiu após possível pane, aterrissar em uma área de pastagem não atingindo nenhuma casa. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 11/12/2020 19:58 | Atualizado 11/12/2020 20:10



Itaperuna - Moradores do bairro Loteamento São Manoel, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, foram surpreendidos na tarde desta sexta-feira, 11, por um pouso forçado de um ultraleve monomotor com duas pessoas a bordo. O piloto teria perdido altitude, mas conseguiu aterrissar em uma área de pastagem não atingindo nenhuma habitação, após possível pane. A equipe de resgate do 21º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM-Itaperuna) foram acionados e e realizaram o socorro ao condutor da ultraleve com alguns arranhões no local.

