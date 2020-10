Por O Dia

No próximo dia 21, das 9h às 16h30, a Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da Unigranrio (Propep) promove o 14º Seminário de Iniciação Científica e Tecnologia (Sinctec), que neste ano evidenciará o tema A Unigranrio em Tempos de Pandemia: a Ciência e a Inserção Social.Nara Pires, pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da Unigranrio, enfatiza que mais de 1.500 estudos científicos foram apresentados nas 13 edições anteriores do Sinctec.“Podemos afirmar que iniciação e pesquisa estão no DNA da Unigranrio. Lembro-me que entre 2017 e 2019, a publicação de artigos científicos em revistas nacionais e internacionais, por parte de nossos professores, produziram 33.500 pontos, conforme avaliação e critérios estabelecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)”, declara.Toda a programação será on-line e tem por objetivo apresentar e debater as pesquisas produzidas por estudantes de iniciação científica da instituição. Os alunos apresentarão suas pesquisas de forma remota, sob coordenação de professores da Unigranrio e avaliação de pesquisadores que compõem o comitê externo.O evento, que tem amplo apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), também contará com a participação de professores e alunos de pós-graduação da Unigranrio e de outras universidades, além de gestores e líderes empresariais. Os apresentadores concorrerão a premiações e receberão certificados pela participação.Além do CNPq, o Sintec tem apoio do Santander, Faperj e Funadesp. Todo evento será transmitido pelo canal exclusivo da Unigranrio, no YouTube. Acesse o link para participar clique acesse aqui O Sinctec objetiva a divulgação de conhecimento e a troca de experiências entre comunidade acadêmica e profissional, com forte contribuição à sociedade, com projetos inovadores, com desenvolvimento social, econômico e ambiental. Os alunos inscritos no 14º Sinctec apresentarão as suas pesquisas de forma remota, sob coordenação de professores da Unigranrio e avaliação de pesquisadores que compõem o comitê externo.Pesquisa alcança todos os níveis de ensinoO Sinctec segue as normas estabelecidas pelo CNPq para avaliação dos Programas Institucionais de Iniciação Científica para graduação (PIBIC), para ensino médio (PIBIC-EM) e Programa de Bolsas para Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBIT).