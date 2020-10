Por O Dia

A arte de Marcelo Eco, um dos mais respeitados representantes da vanguarda artística brasileira, começou a estampar as paredes do Teatro Municipal George Savalla Gomes - Palhaço Carequinha, em São Gonçalo. A obra, denominada Raiz Forte, toma forma em uma grande parede de 18 metros de altura por 14 de largura, em uma imagem minimalista e abstrata. A previsão é que o trabalho seja finalizado ainda nesta semana.

Nascido em São Gonçalo e tendo vivido na cidade até os 25 anos, não à toa Marcelo Eco decidiu nomear a obra como Raiz Forte, uma vez que a parceria traz o artista de volta à sua terra, após rodar o mundo com exposições em diversos países, como Itália, França, Egito, Angola, Chile, Argentina, Holanda e Alemanha.

"Este é um teatro contemporâneo e quando eu vi este paredão já imaginava que deveria exalar não somente esta bela arquitetura, mas também a arte por fora da estrutura. Ser o primeiro artista a expressar minha obra na frente do teatro está sendo uma grande honra, pois essa cidade me deu tudo, me formou como ser humano. Estar retribuindo isso agora para a sociedade me dá um sentimento de pertencimento. É um lugar que me orgulho muito, com pessoas batalhadoras. Fico feliz pela atual gestão ter tido essa sensibilidade", conta Eco.

Com estilo marcante e tendo o universo urbano como inspiração, o artista ainda vai realizar mais duas obras na cidade: uma no pórtico localizado na Praça Luiz Palmier, no Centro, com imagens gráficas emblemáticas de São Gonçalo; e outra na Casa das Artes Villa Real, no Zé Garoto, com uma arte abstrata linkando as quatro grandes obras realizadas na cidade. A primeira foi desenvolvida no Centro de Convivência Socioambiental da Mata Atlântica, localizado na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, onde o artista trouxe para os gonçalenses sua obra Eco X Ego, no início deste mês.

Com previsão de término da pintura do Teatro Municipal até sexta-feira, a expectativa é que as duas últimas obras tenham início a partir da próxima semana.

Teatro Municipal

O equipamento cultural foi entregue oficialmente em agosto deste ano, mas ainda não foi aberto ao público devido às medidas de prevenção contra o coronavírus.

Com 240 lugares, divididos entre plateia e mezanino, o teatro vai oferecer aos gonçalenses acessibilidade e estrutura profissional para apresentações de música, dança e teatro. O prédio conta com equipamentos modernos de iluminação e sonorização, cênicos e de acústica, além de camarins, banheiros, cabine de som e salas de apoio e para a administração.

O Teatro Municipal George Savalla Gomes - Palhaço Carequinha - fica ao lado da prefeitura, na Rua Dr. Feliciano Sodré, no Centro.