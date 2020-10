A campanha é parceria entre a prefeitura de Magé e o Hemorio Gerson Peres/Divulgação

Por O Dia

A Prefeitura de Magé, em parceria com o Hemorio, promoverá a 3ª edição da campanha de doação de sangue em 2020, no dia 11 de novembro, das 10h às 15h, no auditório do Hospital Municipal de Magé.



A ação tem como meta a coleta de 120 bolsas de sangue. Em média, o Hospital Municipal de Magé realiza de 80 a 120 transfusões mensalmente, além de distribuir bolsas de sangue para as demais unidades do município.



O ato voluntário pode salvar até quatro vidas por doador, de acordo com o Hemorio. E com o objetivo de salvar mais pacientes através de uma doação, os profissionais separam o sangue em diferentes componentes como: hemácias, plaquetas, plasma e outros.



Condições básicas para doar:

Sentir-se bem, com saúde;

Pesar acima de 50 kg;

Ter entre 16 e 60 anos de idade (pessoas com menos de 18 anos precisam estar acompanhadas dos responsáveis ou com formulário de autorização);

Apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em território nacional.



Recomendações para o dia da doação:

Nunca vá doar sangue em jejum;

Repouso mínimo de seis horas na noite anterior;

Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores;

Evitar fumar por, pelo menos, duas horas antes da doação;

Evitar alimentos gordurosos.



Vacinação

A campanha de Multivacinação em Magé segue até o dia 29 de outubro, já que o decreto municipal nº 3.388/20 transferiu o feriado do dia 28 (Dia do Servidor Público), quarta-feira, para o dia 30 (sexta). A ação que começou no dia 5 deste mês, tem a meta de atualizar a caderneta de vacinação desde as crianças de dois meses, adolescentes e adultos que também são público-alvo de algumas das vacinas.



Magé tem 42 Unidades de Saúde da Família, uma Unidade Básica de Saúde e um Centro de Imunização, que continuarão ministrando as doses de segunda a sexta-feira das 8h às 17h até o término da campanha, no dia 29 de outubro. A imunização respeita os novos protocolos de saúde, como uso de máscaras e distanciamento social.



Um total de 3.997 doses foram ministradas no último dia 17 de outubro, Dia D de vacinação. No dia, estiveram disponíveis as vacinas DT, DTP, DTPa, Febre Amarela, Hepatite A, Hepatite B, HPV, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Pentavalente, Pneumo 10, Rotavírus, Dupla Viral, Tríplice Viral, Varicela, VIP e VOP. Na ação, 51 pontos de vacinação foram preparados para promover a imunização dos cidadãos dos dois meses de idade aos 59 anos.