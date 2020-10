Centro de Referência da mulher realiza exames em Duque de Caxias Divulgação

Inaugurado em 2017, o Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher (Craesm) de Duque de Caxias tem sido um grande aliado das mulheres caxienses na luta contra um inimigo mortal, o câncer de mama. Localizado em Xerém, no quarto distrito do município, o Craesm registra números importantes este ano. Segundo a prefeitura, de janeiro a setembro, a unidade realizou 12.405 consultas ginecológicas, 8.513 preventivos, 6.298 mamografias e 2.915 densitometrias ósseas.



A unidade foi a primeira da rede municipal de saúde a receber um aparelho de mamografia digital. O equipamento, instalado em março de 2019, realiza uma média de 900 mamografias por mês. Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, com a instalação, a secretaria municipal de Saúde e Defesa Civil conseguiu acabar com a fila de espera para a realização do exame no município.



O Craesm ocupa o espaço da antiga Maternidade Municipal de Xerém e oferece serviços nas áreas de ginecologia, odontologia, pediatria de 0 a 24 meses, mastologia, reumatologia, nutrição, pré-natal de alto e

baixo riscos e imunização para mulheres e crianças.



Também são realizados exames de mamografia, densitometria óssea, preventivo, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia da mama, ultrassonografia obstétrica e das vias urinárias, histeroscopia com e sem biópsia, colposcopia e exames de sangue. O Craesm, ainda de acordo com a prefeitura, chega a realizar, em média, 700 atendimentos de coletas e até seis mil tipos de exames laboratoriais por mês, entre eles, sangue, Beta HCG, hepatite, HIV, sífilis e HGT. Desde a sua implantação, milhares de mulheres foram atendidas na unidade, chegando a mais de 10 mil atendimentos mensais.



AÇÕES DO OUTUBRO ROSA ESTÃO RESTRITAS ESTE ANO



Por conta da pandemia de Covid-19, as ações programadas para o Outubro Rosa no município de Duque de Caxias, este ano, seguem protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias. Os conhecidos mutirões para rastreamento do Câncer de Mama e Colo do Útero não serão realizados, mas as unidades de saúde da rede municipal estão orientadas a receber as mulheres que buscarem atendimento voltado para a prevenção e diagnóstico precoce da doença.



O exame de mamografia anual é recomendado às mulheres, a partir dos 40 anos de idade. No caso da paciente ter histórico de câncer na família, a realização do exame é indicado a partir dos 35 anos, mas a maioria das mulheres atendidas na unidade não estão dentro dessas especificações. Os exames podem ser agendados no próprio Craesm, mediante a apresentação do pedido médico, cartão do SUS e comprovante de residência, das 7h às 15h.



O CRAESM está localizado à Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice, em Xerém.

O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e, aos

sábados, das 7h às 12h.