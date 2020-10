violência contra a mulher é tema de exposição em Nova Iguaçu Reprodução

Por O Dia

Publicado há 0 segundos

A Coordenadoria de Políticas para Mulheres de Nova Iguaçu está com uma exposição de fotos feitas em um ensaio com mulheres vítimas de violência doméstica. A exposição foi inaugura na última quarta-feira (21) durante o projeto Florescer, que promoveu o debate sobre o problema, com o objetivo de buscar soluções e levantar a autoestima das vítimas. Durante o evento, as mulheres foram homenageadas pela coordenadoria, ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social. A exposição fica no órgão até o fional do mês. O ensaio, realizado no início de março num sítio em Nova Iguaçu, reuniu as mulheres que passaram por violência e receberam atendimentos psicológicos e jurídicos na Coordenadoria.



“Passei por violência física, psicológica e patrimonial há 2 anos. Fui acolhida na Coordenadoria de Políticas para Mulheres em Nova Iguaçu e hoje sou outra pessoa. Uma mulher totalmente livre, feliz, restaurada e com a autoestima levantada. Até voltei a trabalhar. Essa homenagem significa muito para nós”, comentou a fonoaudióloga Fernanda, de 37 anos, uma das retratadas no ensaio.



A Coordenadoria, que atende em média cerca de 110 mulheres por mês, fica na Rua Terezinha Pinto 297, Centro. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) da Coordenadoria oferece atendimento psicólogico, social e jurídico, além de acompanhamento das dificuldades de aprendizagem dos filhos dessas mulheres. O Ceam oferece atendimento individual e encontros quinzenais em grupos.