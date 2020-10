A Fundec, em Duque de Caxias, está oferecendo 19 mil vagas para cursos pela internet Divulgação

A Fundação de Apoio à Escola Técnica Ciência e Tecnologia de Duque de Caxias (Fundec), por meio da sua plataforma de Ensino a Distância, oferece anualmente 152 mil vagas para os cinco cursos on-line disponíveis: Alfabetização Digital, Empreendedorismo, Fundamentos em Segurança Cibernética, Introdução à Segurança Cibernética e Introdução à Internet de Todas as Coisas.



O aumento pela procura dos cursos na modalidade a distância foi de 110% em relação ao ano de 2019, com uma rodada a mais. Em novembro a Fundec dá início ao oitavo e último período de matrículas em 2020.



Os cursos on-line se tornaram uma alternativa eficaz de profissionalização e capacitação para os moradores de Duque de Caxias e cidades vizinhas, pois as aulas presenciais estão suspensas desde março, devido à pandemia de Covid-19.



Os cursos oferecidos pela Fundec são fundamentais para os alunos que ficaram afastados das aulas presenciais por causa da pandemia. Através deles é possível ter acesso a conteúdos de qualidade com tutores qualificados, que compartilham conhecimento por meio desse formato de aprendizagem.



Restam ainda 19 mil vagas que serão disponibilizadas a partir do dia 16 de novembro, ou seja, mais uma oportunidade de capacitação para quem não conseguiu se matricular neste ano. Todos os cinco cursos que a Fundação oferece possuem certificado, o que facilita a entrada para o mercado de trabalho.



De acordo com o presidente da Fundec, professor Joilson Cardoso, a tecnologia trabalha em conjunto com o ensino a fim de levar educação através da Internet, permitindo que os matriculados nos cursos tenham praticidade na hora de aprender.



"O ensino a distância é uma alternativa interessante para estudantes que procuram se especializar e precisam otimizar seu tempo. A modalidade permite a flexibilização em relação ao horário de estudo, podendo o aluno escolher o melhor horário para se dedicar ao estudo, além de estudar onde quiser", completou o presidente.