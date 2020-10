Midrash Divulgação

Este ano, diante de um cenário que interrompeu a vida cultural do país, o Midrash, em mais uma

iniciativa de promover reflexões e pensar a sociedade contemporânea, traz temáticas importantes

como a condição social do negro no Brasil, a luta feminina, transexualidade, hipocrisia social,

problemáticas filosóficas, a busca pelo Ser e outros temas que nos ajudam a pensar a condição

humana e o nosso país.



Além disso, no intuito de contribuir com um setor imensamente prejudicado neste período, a renda

do Festival será 100% revertida para as produções participantes.



Anote na agenda: De 01 a 12 de novembro, de segunda a quinta serão encenadas duas peças por dia,

às 18h e às 20h30 e aos domingos, serão três apresentações às 15h, às 17h e às 20h, com três

categorias de ingressos: Ingresso Colaborativo (R$ 20),Ingresso Solidário (R$ 30) e Ingresso

Amigo (R$ 40).



O Midrash oferece uma programação plural, inclusiva e ampla em sentidos.



Acesse www.midrash.org.br para participar da programação do Festival.