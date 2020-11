Por O Dia

A dois meses do Natal, os donos dos pequenos negócios varejistas precisam planejar suas ações para garantir um faturamento maior neste fim de ano. As datas comemorativas são uma oportunidade para alavancar as vendas. Pensando em estimular a economia do estado, o Sebrae Rio e o Sistema Fecomércio RJ programaram várias ações gratuitas e online para incentivar o consumo e permitir um aumento de receita dentro dos pequenos negócios.

Até sexta-feira, o empresário poderá participar de oito talks on-line e gratuitos, com conteúdo dinâmico e prático. As inscrições estão abertas e podem ser feitas na loja do Sebrae Rio.

Ao longo de 2020,os pequenos negócios encontraram dificuldades para manter o negócio em funcionamento. O Sebrae entrevistou 495 empreendedores fluminenses, entre os dias 28 de setembro e 1 de outubro, e constatou que 79% dos entrevistados alegaram diminuição no orçamento da empresa, em comparação a um mês normal. Já 7% conseguiu aumentar o faturamento da empresa e 9% manteve o percentual de receita.

"O comportamento do consumidor mudou e os pequenos negócios precisaram inovar esse ano. 85% dos municípios do estado já foram reabertos ou estão em processo de reabertura. É o momento do empresário estabelecer um planejamento consciente. Para essa data comemorativa convidamos representantes de diferentes empresas, como a Magalu, para falar com os donos dos pequenos negócios. Durante os quatro dias de evento, o empresário vai aprender a promover a venda de produtos e serviços nos canais digitais, entender sobre marketplace, planejamento e descobrir esses novos hábitos dos consumidores", enfatiza Mariangela Rosseto, coordenadora do Comércio e Serviços do Sebrae Rio.

"O Natal é a principal data para o comércio e uma excelente oportunidade de aumento das vendas nos pequenos negócios. Por conta da pandemia, os consumidores estão buscando opções de compras mais perto de casa. É essencial proporcionarmos conteúdo valioso para apoiar os micro e pequenos empresários nesta retomada", conta Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ.

Contratações para o Natal

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (Ifec RJ) revelou que 1/3 das empresas no estado do Rio ainda pretendem contratar trabalhadores extra-Natal. Entre os empresários consultados, 30,6% afirmam que pretendem abrir vagas para mão de obra temporária para o fim de ano e a alta temporada. A porcentagem é semelhante à sondagem feita em 2019, quando a intenção de contratação era de 31%.

A sondagem contou com a participação de 363 empresários do estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de acompanhar o movimento de contratações temporárias para o Natal, festas de fim de ano e alta temporada.