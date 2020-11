Por O Dia

Após realizar marcação de 8 mil exames no mutirão de mamografia durante o mês de outubro, a Secretaria de Saúde de São Gonçalo aumentou o prazo de agendamento até 13 de novembro devido à grande demanda.

Segundo o secretário de saúde, Jefferson Antunes, o resultado de ações como essa costuma impactar positivamente a população, pois alerta para a necessidade do exame.

"Queremos atender todas as mulheres com mais de 40 anos que necessitem realizar o exame, por isto se faz necessário ampliar o prazo. Temos que reforçar a importância de adoção de hábitos saudáveis à postura de atenção das mulheres em relação às suas mamas, já que diagnosticando precocemente o câncer, existe 95% de chance de salvar a vida da mulher. A principal ferramenta é a conscientização em conjunto com a prevenção", explica o secretário.

Os exames poderão ser marcados em quatro endereços diferentes, como o Shopping Partage, São Gonçalo Shopping, Centro de Imagem e Espaço Rosa, em diferentes horários, de segunda a sexta-feira.

Moradora de Guaxindiba, a dona de casa Sônia Maria Gonçalves, 58 anos, realizou o exame na tarde

desta quinta-feira (29). "Foi minha segunda mamografia. Vi a divulgação do mutirão, fui na consulta no posto de saúde e trouxe o pedido para agendamento. É muito importante que a gente se cuide. Inclusive minha sobrinha me acompanhou e fez o preventivo", conta.

É importante destacar que o exame de mamografia anual é recomendado às mulheres a partir dos 40 anos, mas, em casos de histórico familiar de câncer de mama, a realização do exame é indicada a partir dos 35 anos. Para realizar a marcação é necessário que a paciente esteja munida do pedido do médico do SUS, cartão do SUS, RG, CPF e comprovante de residência (originais e cópias). Todos os agendamentos podem ser realizados de segunda a sexta-feira.

Serviço:

Shopping Partage: Av. Pres. Kennedy, 425 - Centro, das 10h às 18h

São Gonçalo Shopping: Av. São Gonçalo, 100 - Boa Vista, das 10h às 18h

Centro de Imagem: Rua. Cel. Serrado, 1600 - Zé Garoto, das 9h às 17h

Espaço Rosa: Rua Francisco Portela, 2744 - Zé Garoto, das 9h às 17h

