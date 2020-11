Por O Dia

A editora Colli Books lança, no dia 18 de novembro, às 16h, Tâmaras e Quibes, um livro infantil que traz como tema central a imigração, o respeito às diferenças e lições básicas dos valores dos estudos, trabalho e do empreendedorismo. O lançamento será em formato digital para o Brasil e impresso para o restante do mundo.

Escrito pela jornalista Isa Colli, o livro narra a história da imigração, principalmente do Oriente Médio, e ainda convida os pequenos a passearem pela culinária dos países árabes. Uma forma lúdica, para que os papais possam introduzir assuntos sobre as mais variadas culturas gastronômicas mundiais.

O lançamento acontece em um bate papo descontraído com a autora, pelo site e mídias digitais da editora. Através do site: collibooks.com/lives.

Isa, sempre busca oferecer aos seus leitores conteúdos que não só entretenham, mas que também eduquem. Para a escritora, lançar livros é enriquecedor. Ela ama poder contribuir com as famílias, através de suas histórias.

"Todas as minhas obras são escritas com amor ao meu público. Que nossos leitores mirins possam viajar nas histórias do português José Braz e do menino Zezinho", conta.

Além dos livros físicos, a loja virtual também oferece livros digitais (e-books). Este lançamento e as demais obras da escritora, podem ser encontrados no site: https://www.collibooks.com/ e em várias plataformas digitais.