Por O Dia

Publicado 07/01/2021 00:00

O ano novo começou com promoções no Bangu Shopping, Recreio Shopping, Passeio Shopping e Via Parque Shopping. Na queima de estoques, que será do dia 8 a 10 de janeiro, os clientes vão encontrar descontos imperdíveis. As opções são variadas que vão de vestuários e acessórios, passando por eletrodomésticos e até eletrônicos. A ação é uma excelente oportunidade para que os consumidores encontrem produtos a preços mais atrativos.

"A liquidação de início de ano é uma grande oportunidade para os lojistas finalizarem os estoques. Para os clientes, é a chance de adquirir aquele produto que ficou de fora da lista de presentes de Natal e aproveitar a ocasião para comprar o que não comprou antes", comenta Helayne Barbosa, Gerente de Marketing do Recreio Shopping.

Como o digital passou a fazer parte do dia a dia dos consumidores, os clientes podem encontrar as promoções em uma vitrine virtual de produtos. A ferramenta pode ser acessada através do site do shopping, que contará com as diversas ofertas disponíveis.

"As promoções e descontos são válidas para as lojas físicas e virtuais, formato que desde abril, quando lançamos a compra online, tem crescido cada vez mais em ambientes seguros devido a praticidade e comodidade de comprar o que desejam do conforto de sua casa. ", afirma Monica Freitas, gerente de Marketing do Bangu Shopping.