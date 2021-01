Por O Dia

Publicado 07/01/2021 00:00

O ano novo começou com promoções nos shoppings da Baixada Fluminense, de amanhã até domingo. O Saldão de Verão, primeira grande queima de estoques da Aliansce Sonae, será neste final de semana, quando os clientes vão encontrar descontos no Caxias Shopping e no Shopping Grande Rio. As opções são variadas e vão de vestuários e acessórios, passando por eletrodomésticos e até eletrônicos. A ação é uma excelente oportunidade para que os consumidores encontrem produtos a preços mais atrativos.

Como o digital passou a fazer parte do dia a dia dos consumidores, os clientes podem encontrar as promoções em uma vitrine virtual de produtos. A ferramenta pode ser acessada através do site dos shoppings, que contarão com as diversas ofertas disponíveis do dia 8 ao dia 10. Os clientes poderão escolher a forma de retirada, seja na loja ou pelo drive-thru, ou mesmo decidir receber as compras em casa, via delivery.

"Na temporada de liquidação, os clientes vão poder aproveitar as mais variadas ofertas de produtos com descontos. Para o cliente é uma possibilidade de fazer boas compras. Para o lojista é um momento para incrementar as vendas de final de ano e liquidar os estoques", comenta Cristiana Legey, Gerente de Marketing do Shopping Grande Rio.

SHOPPING GRANDE RIO. Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti - RJ https://shoppinggranderio.com.br/

CAXIAS SHOPPING. Rodovia Washington Luiz, 2.895 - Duque de Caxias - Rio de Janeiro RJ https://caxiasshopping.com.br/