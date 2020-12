Por Fernando Mansur

Quais são as principais causas do sofrimento humano? O que mais prejudica o bom funcionamento do mundo? O que mais preocupa a humanidade? Muitos diriam que é a fome, que assola populações; ou que são as guerras, que destroem vidas. Outros poderiam acrescentar respostas diferentes. Qual seria a sua?



Eu, porém, cheguei à conclusão de que as respostas acima são ‘apenas’ efeitos. A causa principal do desequilíbrio global seria o egoísmo humano. É ele que nos faz algozes, interesseiros, desonestos, grosseiros... Como disse um Mestre de Sabedoria, “Somos teimosamente resistentes à verdade”.



Dificilmente mudamos. Você, por exemplo, poderia responder: ‘Qual foi a maior mudança que já lhe ocorreu? E por que você decidiu mudar? Foi algo simples de realizar? Creio que não.



As grandes mudanças, que fazem a diferença, geralmente são motivadas por necessidades profundas, quando a vida, cansada de nos dar alternativas, perde a educada paciência e toma uma decisão mais drástica, que de fato nos faz mexer... ou parar.



É aí que alguma mudança real e benéfica pode ocorrer. Somos reféns de nós mesmos. Um dia de cada vez, podemos seguir tentando soltar as amarras que nos prendem ao turbilhão dos tempos. A liberdade para o transcendermos está em nossas mãos.



Mesmo oculta em meio a tantas notícias, a alegria insiste em permanecer no ar. Respire fundo e a sinta.

É nosso mérito. Podemos. Vamos!