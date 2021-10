Fernando Mansur - O DIA

Publicado 10/10/2021 06:00

Quando ficamos excessivamente presos em um problema, rodando em círculos, remoendo alguma reclamação, podemos estar perdendo uma oportunidade que está se apresentando logo ali. Aceitar o que a vida está nos propondo não é fácil, requer energia, libertação de dogmas e preconceitos.



Se vivemos tempos de mudanças profundas, certamente nossas estruturas caducas serão desafiadas e sacudidas. Precisamos estar alertas e preparados, dispostos a aceitar novos desafios. Às vezes parece que vivemos com o freio-de-mão puxado. Pisamos no acelerador, mas a vida não vai pra frente; ou, se vai, exige de nós um esforço adicional que poderia ser melhor empregado.



O peso maior que carregamos parece estar em nossas cabeças, cheias de pensamentos inúteis e que só dificultam nosso progresso natural. Há momentos em que não conseguimos enxergar a luz, mesmo com o

sol brilhando lá fora. Toda manhã, liguemos o interruptor interno, acendamos a luz que insiste em brilhar em nós, e compartilhemos com alegria o melhor que pudermos levar para o novo dia.



Há muita gente sentindo falta do pouco ou muito que temos para dar. Confiar é o primeiro passo. Que os raios do Sol Central dissipem as nuvens que ainda encobrem nosso verdadeiro potencial.

Com alegria, para um novo dia! Vamos!

Fernando Mansur