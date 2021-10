Fernando Mansur - O DIA

Publicado 17/10/2021 06:00

Por que o pensamento é tão importante? O teósofo Robert Crosbie responde: “Porque toda forma visível por nós, ou invisível, é dotada de inteligência em algum grau; porque o pensamento precede a ação e a institui,

e porque os efeitos do pensamento são consciente ou inconscientemente sentidos por seres próximos e distantes, despertando-os para algum tipo de ação. O alcance do pensamento é infinito.



"O pensamento não existe por si mesmo - é sempre o produto de algum Pensador; todo pensamento é em relação a alguma coisa e produz uma imagem dessa coisa; a concentração do Pensador na matriz por ele criada atrai para ela às vidas que fervilham na atmosfera terrestre, as energiza e orienta, de acordo com o motivo e o desejo do Pensador; esta matriz, transformada em força viva, pode impelir insidiosamente à ação outros Pensadores cujas naturezas e desejos são semelhantes, ou que têm as sementes de tais desejos dentro deles, e, tudo isso, esteja ou não o criador da matriz consciente dos resultados.



"O pensamento, ou mais corretamente, a capacidade de pensar, é o poder criativo, destrutivo, preservativo e regenerativo mais poderoso que qualquer ser possui. O pensamento é o plano real de ação; o que vemos ou

percebemos fisicamente são meros efeitos do pensamento.”